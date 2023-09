JO 2024 : Hubert Fournier se montre cash sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis quelques mois, plusieurs cadres de l’équipe de France ont manifesté leur volonté de participer aux prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Paris à l’été 2024, à l’image de Kylian Mbappé. C’est également le souhait du nouveau sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry, qui n’est pas contre l’idée de s’attacher les services de la star parisienne au même titre que le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Mais à en croire les propos d’Hubert Fournier, sa présence n’est pas d’actualité compte tenu des échéances à venir, à savoir un Euro 2024 en juin prochain qui reste la priorité.

«Si la présence de Kylian Mbappé aux JO fait l’objet de discussions ? Non, la priorité pour la fédération, c’est l’Euro. On y va par étapes. À l’issue de l’Euro, des choix seront faits en commun accord avec Thierry Henry et Didier Deschamps pour faire en sorte qu’on ait la meilleure équipe possible pour Paris 2024. Là-dessus, on est très clairs à la fédération», a clarifié l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais lors d’un entretien accordé à L’Equipe.