Manchester City : Pep Guardiola attend encore plus de Phil Foden

Malgré la victoire convaincante de Manchester City sur la pelouse de Crystal Palace (0-3), Pep Guardiola n’a pas aimé la performance de son protégé, Phil Foden. Dans le cadre de la 16e journée de Premier League, les Skyblues ont assuré l’essentiel ce dimanche, un succès précieux dans la course au titre après la victoire d’Arsenal la veille. Globalement dominateurs dans la possession, les Mancuniens ont fait la différence grâce à Erling Haaland, auteur d’un doublé, et à Phil Foden, buteur à la 69e minute sur un service de Cherki, scellant une victoire logique pour les hommes de Guardiola.

Malgré ce succès et le but inscrit par son joueur, Pep Guardiola s’est montré exigeant au moment d’évoquer la prestation de Phil Foden. Le technicien catalan a pointé un manque de maîtrise dans son jeu : « il a perdu beaucoup de ballons, il était trop pressé dans chacune de ses actions. Phil doit jouer avec plus de tempo, plus de calme, garder le ballon, faire circuler, et au bon moment changer de rythme… au bon moment, provoquer l’explosion. Mais au final, on le dit souvent : il est tellement jeune ! Il a encore une grande marge de progression, il écoute, et malgré tout, il réalise une saison incroyable. » Une sortie médiatique exigeante de la part de Pep Guardiola, illustrant la volonté du coach de pousser Foden vers un niveau d’excellence encore supérieur malgré ses 10 buts toutes compétitions confondues cette saison.