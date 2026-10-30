Le Havre : l’ouverture du score de Josh Maja contre le PSG

Le Havre a créé la surprise en ouvrant le score face au Paris Saint-Germain ce vendredi soir, au Stade Océane, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Alors que le HAC occupait la dernière place du classement sans la moindre victoire avant cette rencontre, les Normands ont frappé les premiers face au leader parisien.

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JOSH MAJA A LE MOJO 🇳🇬



Sur une belle action collective, l’attaquant du @HAC_Foot permet à son équipe de mener 1-0 face au leader du championnat !



😱 Quelle surprise !



#HACPSG https://t.co/0VNVEtbYUb — L1+ (@ligue1plus) October 30, 2026

À la 18e minute, Josh Maja a conclu une belle action collective après un service de Rayan Fofana, permettant aux siens de prendre l’avantage (1-0). Une joie de courte durée, puisque le PSG a égalisé, puis a repris l’avantage de la rencontre quelques minutes plus tard.