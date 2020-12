MU : la folle statistique de Bruno Fernandes

Arrivé au mercato hivernal 2019, Bruno Fernandes est sur un petit nuage à Manchester United. Déjà performant la saison dernière puisqu’il avait inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en seulement 14 matches de Premier League, l’international portugais est parti sur les mêmes bases cette année. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de Premier League du mois de novembre.

La suite après cette publicité

Avec déjà 10 buts et 7 passes décisives en 15 petites journées cette saison, Bruno Fernandes est rentré dans l’histoire de Manchester United. Comme publié par Opta, le milieu de 26 ans est actuellement le seul joueur de l'histoire des Red Devils à être impliqué sur plus d’un but par match (1,1) en Premier League devant un certain Eric Cantona.

32 - With 18 goals & 14 assists in 29 top-flight matches, Bruno Fernandes is currently the only regular player in Manchester United’s Premier League history to have a goal involvement rate of more than one per game. Key.



Click to read more in our rolling festive PL blog.