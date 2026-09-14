MU : Wayne Rooney détruit la VAR après l’énorme erreur sur le but d’Haaland

Wayne Rooney n’a pas caché sa colère après le derby de Manchester remporté par City face à United (1-0). En cause, le but victorieux d’Erling Haaland, accordé après intervention de la VAR, malgré la position de hors-jeu d’Enzo Fernandez. Si le Norvégien était finalement bien en position régulière, Fernandez, lui, a tenté de jouer le ballon et a gêné Lisandro Martinez sur l’action. Les responsables de l’arbitrage ont depuis reconnu une erreur de jugement et présenté leurs excuses à Manchester United.

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Une décision incompréhensible pour Rooney. « J’en ai tellement marre de cette VAR. Je trouve ça horrible. Cela a ôté toute l’émotion au jeu. Ne pas voir cela et ne pas reconnaître qu’Enzo Fernandez est hors-jeu, quiconque a joué à ce jeu à n’importe quel niveau le comprend. Se tromper à ce point, c’est tout simplement sidérant», a-t-il expliqué. De son côté, l’instance arbitrale a reconnu que la VAR aurait dû recommander à l’arbitre de revoir l’action à l’écran et a annoncé l’ouverture d’une enquête sur cet incident.