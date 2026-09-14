Menu Rechercher
Commenter 9
Premier League

MU : Wayne Rooney détruit la VAR après l’énorme erreur sur le but d’Haaland

Par Samuel Zemour
1 min.
Wayne Rooney Plymouth Argyle @Maxppp
Man United 0-1 Man City

Wayne Rooney n’a pas caché sa colère après le derby de Manchester remporté par City face à United (1-0). En cause, le but victorieux d’Erling Haaland, accordé après intervention de la VAR, malgré la position de hors-jeu d’Enzo Fernandez. Si le Norvégien était finalement bien en position régulière, Fernandez, lui, a tenté de jouer le ballon et a gêné Lisandro Martinez sur l’action. Les responsables de l’arbitrage ont depuis reconnu une erreur de jugement et présenté leurs excuses à Manchester United.

La suite après cette publicité

Une décision incompréhensible pour Rooney. « J’en ai tellement marre de cette VAR. Je trouve ça horrible. Cela a ôté toute l’émotion au jeu. Ne pas voir cela et ne pas reconnaître qu’Enzo Fernandez est hors-jeu, quiconque a joué à ce jeu à n’importe quel niveau le comprend. Se tromper à ce point, c’est tout simplement sidérant», a-t-il expliqué. De son côté, l’instance arbitrale a reconnu que la VAR aurait dû recommander à l’arbitre de revoir l’action à l’écran et a annoncé l’ouverture d’une enquête sur cet incident.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Wayne Rooney

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Wayne Rooney Wayne Rooney
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier