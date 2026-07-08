La presse mondiale sous le choc après la performance de Lionel Messi, les coulisses de l’amitié Mbappé-Hakimi avant France-Maroc

Leo Messi remet ça !

Comment ne pas commencer avec l’Argentine de Lionel Messi qui a renversé des montagnes… ou même des pyramides contre l’Egypte. Le journal L’Equipe parle des “miraculés du Nil”. En effet, l’Argentine a frôlé le drame lors de son huitième de finale de Coupe du Monde en se retrouvant menée 0-2 par l’Égypte jusqu’à la 79e minute. C’est le moment choisi par Lionel Messi pour sonner la révolte et lancer un retournement de situation totalement fou. Après la réduction du score de Romero sur une offrande de Messi, la sélection argentine a égalisé par son capitaine, avant qu’Enzo Fernández n’arrache la qualification d’une tête dans le temps additionnel. Bousculée pour la deuxième fois de suite, l’Albiceleste s’en sort par miracle et rejoint les quarts de finale grâce au sursaut de son capitaine. Le média argentin Olé, parle d’un Messi “pharaonique”. AS placarde “vivants” sur sa Une. Les Argentins sont toujours en vie malgré la tempête du désert égyptien. Le Corriere dello Sport, journal italien, se met même à parler en anglais, tellement le scénario est irréel : “Oh my god”, peut-on lire. Le Daily Mail parle d’un Messi qui pleure de joie. Et justement, la Pulga s’est expliquée sur ses pleurs après le match. Parce qu’il n’avait pas pleuré contre le Cap-Vert alors que l’intrigue du match était tout aussi stressante. «J’ai pleuré car je sentais que j’avais déçu mes coéquipiers avec mon penalty raté. Puis, la manière dont je l’ai tiré…Mais heureusement, une fois de plus, Dieu avait quelque chose de spécial pour moi à la fin. Je suis très heureux. »

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Mbappé-Hakimi, ennemis d’un jour, amis pour toujours

Voici une amitié qui dure. Celle entre Hakimi et Mbappé. “Ce sont des frères”, les deux amis sont de nouveau adversaires pour France-Maroc, écrit Le Figaro sur sa Une. Pour AS, les deux sont “plus que des amis”. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi s’apprêtent à mettre temporairement leur profonde amitié de côté pour un quart de finale de Coupe du monde explosif entre la France et le Maroc à Boston. Les deux anciens compères du PSG, qui se considèrent comme des frères, se croisent pour la cinquième fois de leur carrière en tant qu’adversaires. Si leur complicité reste intacte en dehors des terrains malgré l’éloignement, la tension s’annonce maximale pour ces retrouvailles qui rappellent leur demi-finale de 2022. En mission pour emmener les Bleus vers une troisième étoile, l’attaquant du Real Madrid a prévenu qu’il fera tout pour battre son ami. Par ailleurs, Hakimi devra faire face dans quelques mois à une autre échéance cruciale : son jugement en cassation pour des accusations de viol. En effet, comme l’explique le journal L’Equipe dans ses pages intérieures, on parle ici d’une amitié avec un nuage. Ce nuage est le suivant : le témoignage de Kylian Mbappé, qui se voulait initialement favorable à Achraf Hakimi dans son procès, s’est retourné contre le Marocain.

Le groupe vit bien

Comme le titre Le Parisien, “il y a de la joie dans la maison bleue”. À l’approche de son quart de finale face au Maroc, l’équipe de France affiche une cohésion et une bonne humeur à toute épreuve dans son camp de base de Boston. Malgré des moments compliqués, comme le décès de la mère du sélectionneur Didier Deschamps en début de tournoi, le groupe cultive un esprit de famille soudé et enchaîne les moments de franche rigolade. Au cœur de cette ambiance, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram s’imposent en véritables animateurs, bien épaulés par un Rayan Cherki adoubé par les cadres et un Michael Olise devenu la mascotte du vestiaire. La décompression se fait aussi en dehors du terrain : de nombreux joueurs en profitent pour s’offrir des sorties incognito à la découverte de Boston sous leur capuche, à l’image d’un Kylian Mbappé qui savoure la liberté relative que lui offrent les États-Unis.