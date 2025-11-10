Menu Rechercher
Le Real Madrid a choisi son camp dans la guerre Xabi Alonso - Vinicius Junior !

Par Aurélien Macedo
Xabi Alonso @Maxppp

Depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso entretient une relation compliquée avec Vinicius Junior. Des rapports qui ont connu un point culminant lors du Clasico disputé fin octobre où les Merengues l’ont emporté 2-1. Auteur d’une très bonne prestation, Vinicius Junior avait pourtant été remplacé et de fortes tensions s’étaient ressenties au moment de sa sortie du terrain. Alors que le Real Madrid veut prolonger son ailier brésilien sous contrat jusqu’en juin 2027, le club merengue a du mal avec sa gestion par Xabi Alonso.

En effet, selon les informations de la Cadena Ser, la prolongation de Vinicius Junior (25 ans) est une priorité de la Casa Blanca et cette dernière estime que Xabi Alonso a été injuste avec lui et a mal géré son début de saison. Un sacré désaveu pour l’entraîneur espagnol. Les dirigeants merengues considèrent que la décision de se passer plus souvent de Vinicius Junior complique le renouvellement de son contrat et en tient rigueur au technicien basque.

Pub. le - MAJ le
