La France remporte l'Euro U17 !

Après 2004, avec la fameuse génération 87, puis 2015, l'Equipe de France pouvait, cet après-midi, remporter son troisième Euro U17. En face, les Pays-Bas, autre puissance européenne, surtout à ce niveau, puisque les Bataves ont tout simplement remporté les deux dernières éditions de la compétition. Et les Bleus l'ont finalement emporté sur le score de 2-1. Côté tricolore, il y avait d'ailleurs du très beau monde sur la pelouse, puisque José Alcocer alignait notamment les Parisiens El Chadaille Bitshiabu et Zaire Emery, la star du tournoi, en plus du Rennais Mathys Tel.

La rencontre démarrait très fort pour les jeunes Bleus, qui sortent de deux séances de tir au but face à l'Allemagne et au Portugal. Dès la quatrième minute, Tel trouvait ainsi le poteau sur un coup franc particulièrement bien botté. Rebelotte à la 8e minute, avec une frapasse de Saettel qui trouvait le montant de Kuijsten. Dans la foulée, le joueur de Strasbourg, puis Kumbedi, laissaient passer une sacrée occasion dans la surface (9e). Entame parfaite pour les Bleus donc, face à des Néerlandais impuissants qui se contentaient d'encaisser les coups. Mathys Thel était d'ailleurs particulièrement difficile à neutraliser pour les Néerlandais, et de façon globale, on sentait une grosse supériorité des Français sur le plan physique.

Une mauvaise surprise... vite oubliée

Peu à peu, le rythme commençait à baisser, même si Doué manquait une belle occasion avec une frappe ratée, alors que Tel était seul (28e). Un peu trop maladroit, les hommes d'Alcocer. Les Français dominaient, avec un jeu assez fluide et un excellent Zaire-Emery dans l'entrejeu, mais peinaient à concrétiser. En revanche, zéro danger pour Olmeta, qui vivait une première période particulièrement tranquille. Score de parité à la pause donc, pas forcément mérité pour les Bataves, assez inoffensifs face à des Français bien au-dessus et qui ont été malheureux dans la finition. Et les Bleuets auraient mieux fait de profiter de leurs nombreuses opportunités de la première période.

Au bout de quelques minutes en deuxième période seulement, Jaden Slory se présentait devant Olmeta et battait le portier français, sorti en catastrophe, d'un ballon piqué (0-1, 48e). Une sacrée clim, puisque c'était la première occasion des Pays-Bas... Mais les bleus réagissaient bien et Tel aurait égalisé si Kuijsten n'avait pas sorti une superbe intervention (51e). Le gardien des Oranje sortait une autre parade devant Doué (56e). Il ne fallait cependant pas attendre longtemps pour voir les Bleus enfin marquer. Saël Kumbedi battait ainsi enfin le portier batave d'une belle frappe du gauche depuis l'entrée de la surface (1-1, 58e). Et ce n'est pas tout, puisqu'il récidivait deux minutes plus tard, suivant une frappe de Tel qui avait été détournée par Kuijsten (2-1, 60e) ! Un retournement de situation mérité, même si derrière, il y a eu d'autres opportunités de creuser l'écart et plier la rencontre... mais aussi de trembler, avec un but finalement annulé pour les Pays-Bas à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Avec ce sacre, la France confirme qu'elle est la référence en matière de formation en Europe !

Revivez le film du match sur notre live commenté.