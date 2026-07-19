Équipe de France : Rayan Cherki se fait totalement détruire

Après un Mondial passé à l’ombre, Rayan Cherki devait marquer les esprits… mais le milieu offensif de Manchester City n’a rien fait de tout ça. Titulaire en soutien de Kylian Mbappé hier soir face à l’Angleterre (4-6), l’ex-Lyonnais a tout fait à l’envers, à l’image de son coéquipier Désiré Doué, lui aussi attendu. Les deux joueurs ont finalement été remplacés par Didier Deschamps dès la mi-temps.

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Le premier a retenu l’attention des journalistes présents au stade, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Comme révélé par L’Équipe, Rayan Cherki a eu un échange musclé avec son sélectionneur pendant la rencontre. À la pause fraîcheur, Deschamps lui aurait demandé de libérer le ballon plus vite, et Cherki lui aurait répondu sèchement. Plutôt que de s’énerver, le coach se serait retourné vers Olise, qu’il a encouragé, et vers Doué et Mbappé, pour qui il a ensuite eu quelques mots.

«Et il entendait bouleverser la hiérarchie après la préparation ?»

Cette scène a valu à Cherki quelques reproches de la part du quotidien français, qui désigne une liste de coupables ce matin : Konaté, Théo Hernandez, Doué mais «en particulier Rayan Cherki, qui avait largement refusé d’écouter l’avis de Deschamps à la première pause fraîcheur et qui aura trouvé justifiable d’avoir cette attitude en sa première Coupe du Monde.» Affublé d’un 3 sur notre site, le joueur de 22 ans écope d’une note encore plus sévère dans L’Équipe : 2/10. Et l’appréciation est salée.

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«Et il entendait bouleverser la hiérarchie après la préparation ? L’ancien Lyonnais a effectué dix premières minutes correctes ponctuées d’un bon ballon vers Mbappé (8e) et d’une frappe dangereuse (11e). La suite a ressemblé à un cauchemar : des mauvais choix, des ballons ralentis, peu d’activité défensive efficiente. Il a eu le bon goût de s’embrouiller avec Deschamps à la pause fraîcheur.» RMC Sport lui met aussi la note de 2/10 et résume ainsi : «Cherki sera passé à côté de sa Coupe du Monde.» Le Parisien parle d’un «Cherki décevant», comme Ouest-France : «Cherki quelle déception. Dans la lignée de ses entrées jusqu’ici, il a connu une première titularisation très discrète, et si loin de son potentiel, symbole d’un Mondial très décevant.» Un examen de conscience est attendu.