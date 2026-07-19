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Coupe du Monde

Équipe de France : Rayan Cherki se fait totalement détruire

Décevant à chacune de ses entrées en jeu depuis le début de la Coupe du Monde 2026, Rayan Cherki n’a pas été plus convaincant comme titulaire. Le joueur de Manchester City prend très cher après son match face à l’Angleterre (4-6).

Par Jordan Pardon
2 min.
France 4-6 Angleterre
winamax
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Après un Mondial passé à l’ombre, Rayan Cherki devait marquer les esprits… mais le milieu offensif de Manchester City n’a rien fait de tout ça. Titulaire en soutien de Kylian Mbappé hier soir face à l’Angleterre (4-6), l’ex-Lyonnais a tout fait à l’envers, à l’image de son coéquipier Désiré Doué, lui aussi attendu. Les deux joueurs ont finalement été remplacés par Didier Deschamps dès la mi-temps.

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Le premier a retenu l’attention des journalistes présents au stade, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Comme révélé par L’Équipe, Rayan Cherki a eu un échange musclé avec son sélectionneur pendant la rencontre. À la pause fraîcheur, Deschamps lui aurait demandé de libérer le ballon plus vite, et Cherki lui aurait répondu sèchement. Plutôt que de s’énerver, le coach se serait retourné vers Olise, qu’il a encouragé, et vers Doué et Mbappé, pour qui il a ensuite eu quelques mots.

«Et il entendait bouleverser la hiérarchie après la préparation ?»

Cette scène a valu à Cherki quelques reproches de la part du quotidien français, qui désigne une liste de coupables ce matin : Konaté, Théo Hernandez, Doué mais «en particulier Rayan Cherki, qui avait largement refusé d’écouter l’avis de Deschamps à la première pause fraîcheur et qui aura trouvé justifiable d’avoir cette attitude en sa première Coupe du Monde Affublé d’un 3 sur notre site, le joueur de 22 ans écope d’une note encore plus sévère dans L’Équipe : 2/10. Et l’appréciation est salée.

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«Et il entendait bouleverser la hiérarchie après la préparation ? L’ancien Lyonnais a effectué dix premières minutes correctes ponctuées d’un bon ballon vers Mbappé (8e) et d’une frappe dangereuse (11e). La suite a ressemblé à un cauchemar : des mauvais choix, des ballons ralentis, peu d’activité défensive efficiente. Il a eu le bon goût de s’embrouiller avec Deschamps à la pause fraîcheur.» RMC Sport lui met aussi la note de 2/10 et résume ainsi : «Cherki sera passé à côté de sa Coupe du Monde.» Le Parisien parle d’un «Cherki décevant», comme Ouest-France : «Cherki quelle déception. Dans la lignée de ses entrées jusqu’ici, il a connu une première titularisation très discrète, et si loin de son potentiel, symbole d’un Mondial très décevant.» Un examen de conscience est attendu.

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