Al-Hilal - Al Nassr : Cristiano Ronaldo a terminé en larmes

Pour leur dernier affrontement de la saison, Al-Hilal et Al Nassr, les deux équipes de Riyad, se donnaient rendez-vous à l’occasion de la finale de la Coupe du Roi des Champions. En d’autres termes, il s’agissait de la dernière chance pour Cristiano Ronaldo de battre les coéquipiers d’Aleksander Mitrovic et de remporter son premier titre avec la formation saoudienne, qui a terminé deuxième et derrière Al-Hilal, vainqueur du Championnat de Saudi Pro League.

Alors qu’ils étaient à dix contre onze, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont réussi à égaliser et à aller jusqu’aux tirs au but. Mais à la suite d’une septième et dernière tentative ratée en raison d’une belle parade de Yassine Bounou, Al-Hilal s’est adjugé le titre au final d’une belle bataille. De quoi laisser Cristiano Ronaldo au sol et en pleurs sur le terrain, au moment de la fin du match. Resté plusieurs minutes au sol, le Portugais a été consolé par ses supporters.