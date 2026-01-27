Menu Rechercher
OM : Kondogbia et Paixao sont aptes pour Bruges

Par Kevin Massampu
1 min.
Igor Paixao (Olympique de Marseille) contre l'Ajax @Maxppp
Mercredi soir, l’OM jouera son destin européen face à Bruges, dans le cadre de l’ultime journée de cette phase de ligue de cette Ligue des Champions. Une "finale" pour les Olympiens, qui ont été battus par Liverpool lors de la précédente journée (0-3) et qui pourrait être chuté du top 24 en cas de défaite en Belgique. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devra faire notamment sans Benjamin Pavard, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. En revanche, l’entraîneur italien pourra compter sur Geoffrey Kondogbia, absent face à Lens, et Igor Paixao. 

« Kondogbia ? Oui, il peut jouer demain. Il a bien travaillé avec le staff. Paixao ? Il peut jouer. Il a fait des numéros fous contre Lens. Ses données contre Lens sont folles, il nous donne un équilibre fou quand il joue. Quand il joue, il donne un équilibre fou, car les autres offensifs ne défendent pas comme lui. Après son match contre Lens, c’est normal qu’il ait besoin de plus de temps pour récupérer », a-t-il annoncé en conférence de presse ce mardi.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Marseille
Geoffrey Kondogbia
Igor Paixão
Roberto De Zerbi

