EdF : Warren Zaïre-Emery banni d’une salle de l’hôtel des Bleus

L’Équipe de France s’est envolée pour les États-Unis ! En effet, ce mercredi, les hommes de Didier Deschamps ont pris l’avion en direction de Boston, ville choisie comme camp de base pour leur tournoi conjointement organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin - 19 juillet). Dans ce contexte, le staff tricolore a opté pour un établissement luxueux : le Four Seasons. Un hôtel cinq étoiles, qui offre de nombreux espaces de détente, mais qui contient aussi une pièce assez spéciale… pour Warren Zaïre-Emery.

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En effet, dans l’État du Massachusetts, un bar a été mis à disposition pour les Bleus. Or, les personnes âgées de moins de 21 ans ne sont pas autorisées à entrer dans les établissements qui vendent de l’alcool, même en étant accompagnée d’adultes. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain du PSG pourrait donc être privé de cet accès. Une exception pourrait tout de même être effectuée, car le bar est relié au restaurant de l’hôtel. Reste à savoir si le jeune joueur sera autorisé à pénétrer dans cette salle.