OL : Endrick juge le niveau de la Ligue 1

Prêté par le Real Madrid, Endrick réalise des débuts fracassants sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Auteur de son premier triplé avec les Gones, le Brésilien s’est longuement confié dans un entretien accordé à L’Equipe. L’occasion pour lui de livrer son sentiment sur le niveau du championnat de France.

«C’est une ligue très forte, très agressive. Les attaquants savent qu’ils vont avoir beaucoup de difficultés ici. J’ai vu beaucoup de matches quand Neymar est venu au Paris Saint-Germain (en 2017). L’agressivité, la dureté physique, je l’ai vue souvent au Brésil. Mais ici, en plus de l’agressivité, il y a cette force, cette puissance. C’est ce que j’avais constaté à l’époque. En venant ici, j’ai retrouvé ça. Je dois prendre mes précautions». Et ça semble plutôt bien lui réussir pour l’heure…