OM : Dimitri Payet évoque son avenir

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a bien lancé sa saison de Ligue 1 en allant battre le MHSC à la Mosson (3-2). Très apprécié par Jorge Sampaoli, Dimitri Payet (34 ans), auteur d'un grand match face aux Héraultais et qui a prolongé il y a plusieurs mois jusqu'en juin 2024, s'est exprimé sur son avenir. Le milieu offensif olympien pourrait bien poursuivre sa carrière au-delà de 2024. C'est en tout cas le souhait qu'il a exprimé dans une interview accordée à Prime Video.

La suite après cette publicité

« Je ne me projette pas aussi loin, je sais que dans ma tête si mon contrat s'arrête en 2024, je ne suis pas sûr d'arrêter à ce moment là, je profite à fond de ces moments. Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide pendant un an et demi. J'ai la sensation d'avoir perdu un an et demi dans ma carrière. C'est vrai que cela m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai d'effectuer ce métier, même si je suis plus proche de la fin que du début », a ainsi confié Payet.