Samuel Eto'o veut voir Sergio Ramos au PSG

Où jouera Sergio Ramos la saison prochaine ? Une chose est sûre, pas à Madrid, puisque le joueur a déjà annoncé officiellement son départ de l'écurie merengue. Dans le même temps, la rumeur PSG revient souvent. Et dans un entretien accordé à AS, Samuel Eto'o, ambassadeur du Mondial au Qatar 2022 et donc en quelque sorte lié au PSG, a dévoilé où il espère voir l'Espagnol.

« Ce serait bien qu'il aille au PSG. Si je pouvais le recruter pour le Barça, je le ferais. S'il allait au PSG, je serais heureux et je sais qu'il nous aiderait à gagner cette Ligue des Champions qu'on a tant de mal à aller chercher », a lancé l'ancien attaquant. D'accord avec lui les supporters parisiens ?