OM-OL : le patient OL est encore en convalescence

Le patient Olympique Lyonnais est encore en convalescence. Dimanche soir, les Gones n'ont pas réussi à exister face à une équipe phocéenne, qui avait pourtant joué dans la semaine un match important face à Tottenham en Ligue des Champions. Hier, les Phocéens ont été bien au-dessus à tous les niveaux. Laurent Blanc, qui a misé sur un 4-4-2 puis a multiplié les changements en cours de rencontre, n'est pas parvenu à trouver la solution. Résultat : son équipe s'est inclinée 1 à 0 à l'Orange Vélodrome. Mais la note aurait pu être plus salée si les Marseillais avaient été un poil plus efficaces.

Lyon a calé

Côté rhodanien, on a eu très peu d'occasions à se mettre sous la dent. En première période, le duo Lacazette-Dembélé a été parfaitement muselé. En deuxième période, après les entrées de Jeff Reine-Adelaïde et Karl Toko-Ekambi, Lyon a montré un meilleur visage. Mais on était encore loin de ce qu'est capable de réaliser cette équipe sur le papier. Du moins, avec les talents qu'elle a en sa possession. C'était déjà un problème pour Peter Bosz, ça en est un aussi pour Laurent Blanc qui est toujours en quête de la bonne formule.

Quoi qu'il en soit, son équipe a perdu hier soir. Il s'agit de la deuxième défaite de l'ère Laurent Blanc. La première était intervenue le 16 octobre à Rennes (3-2). C'était lors de la première du technicien français sur le banc rhodanien. Il avait ensuite enchaîné avec un succès acquis dans le temps additionnel à Montpellier grâce à un but d’Alexandre Lacazette (2-1, 22 octobre). Puis, Lyon s'est imposé la semaine dernière (30 octobre, 1-0), de nouveau grâce à son capitaine, face à une équipe de Lille, qui méritait un peu mieux. Dimanche soir, l'OL a donc été stoppé par l'OM et s'est donc incliné après deux succès.

Les Gones n'y arrivent pas face aux "gros"

Un revers qui montre beaucoup de choses. La première, c'est que l'OL n'y arrive pas face aux "gros" cette saison. En effet, les Gones ont perdu face à toutes les équipes du top 6 de la L1. Ainsi, les Rhodaniens ont été battus par le PSG (0-1), Lens (1-0), Rennes (3-2), Lorient (3-1), Monaco (2-1) et donc l'OM (1-0). Ce qui n'est jamais une bonne nouvelle quand on joue le podium. Mais Lyon en est très loin aujourd'hui. Après 14 journées, l'équipe rhodanienne est huitième de L1 avec 20 points. Elle a désormais 18 points de retard sur Paris (38 points, 1er), 13 sur Lens (33 points, 2e) et 8 sur Rennes (28 points, 3e).

Elle est aussi distancée par l'OM, Monaco et Lorient (27 points) ainsi que le LOSC (23 points). Lyon est aussi talonné par Clermont et Nice (19 points), qui sera son adversaire la semaine prochaine. Les Gones vont devoir montrer un bien meilleur visage. Dépassés physiquement, ils ont été peu inspirés dans le jeu. Ils ont aussi été inquiétants, perdant de nombreux ballons et surtout ne parvenant pas à se montrer dangereux. Un jour sans pour l’OL, qui est toujours en convalescence bien que Laurent Blanc soit à son chevet. Avec 6 points pris sur 12 possibles, le bilan est correct d’un point de vue comptable. Mais il y a tellement à faire. Le chantier est immense pour Laurent Blanc et son staff.

Des choses à revoir à tous les niveaux

La trêve va leur permettre remettre l’équipe à niveau, voire de recruter au mercato. Mentalement, il faudra aussi aider l équipe a passer un cap même s’il y a un léger mieux depuis le changement de coach. L'OL, qui n'a gagné aucun de ses 14 derniers matches lorsqu'il a été mené au score en Ligue 1 (3 nuls, 11 défaites), va devoir se trouver des leaders capables d'aider l'équipe à repartir de l'avant. Lacazette, qui a marqué de précieux buts, peut en être un. Mais tout le monde va devoir y mettre du sien et surtout se montrer décisif. Après Lacazette, Tetê (5 buts) est le deuxième meilleur buteur de l'équipe alors qu'il est remplaçant depuis 4 matches. Toko Ekambi (4 buts) également.

Lyon va devoir se montrer plus tueur devant. «Offensivement, on a des joueurs qui marquent des buts, nous en avons à Lyon, maintenant, il faut les mettre en valeur, et les amener les buts, c'est le plus compliqué. L'animation sur les côtés a été moins bonne qu'à Montpellier, par exemple», a confié Blanc après l'Olympico. Le coach veut certainement que son équipe soit aussi plus solide derrière (2 cleen sheets cette saison). D'ailleurs, l'OL a encaissé au moins 1 but sur chacun de ses 9 derniers déplacements en L1. Il faudra donc être costaud en défense, surtout à l'extérieur, tout en se montrant dangereux devant. Le match contre Nice la semaine prochaine, le dernier avant la trêve liée à la Coupe du monde, sera l'occasion parfaite pour tenter de montrer ce que cet OL a vraiment dans le ventre.