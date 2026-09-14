Ligue 1
Olivier Létang convoqué par la commission de discipline
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@Maxppp
Comme chaque mercredi, la commission de discipline se réunit pour statuer sur les écarts de comportements, fautes et autres incidents qui ont pollué les dernières journées de championnat dans les différentes ligues professionnelles. Critiquant l’arbitrage du match entre Lille et le Paris Saint-Germain le vendredi 28 août, le président des Dogues Olivier Létang est convoqué pour la prochaine commission de discipline selon L’Équipe.
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Le Conseil national de l’éthique a saison la commission de discipline qui devra statuer sur la potentielle sanction du dirigeant lillois. Ce dernier profitera de sa convocation pour se défendre et répondre de son attitude à l’issue de la rencontre face aux Parisiens.
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