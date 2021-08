OM : les confidences de Steve Mandanda sur sa concurrence avec Pau Lopez

Alors que la saison 2020-2021 n'était pas encore terminée, l'Olympique de Marseille avait rapidement annoncé la couleur. Avec le départ de Yohann Pelé (libre), fin juin, le club phocéen allait recruter un gardien pour venir concurrencer Steve Mandanda. Mais pas un numéro 2, plutôt un numéro 1 bis. Depuis, les Olympiens ont trouvé leur bonheur avec le prêt avec option d'achat de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma. Pour le moment, le portier espagnol est toujours blessé à l'épaule mais la concurrence va vite s'installer alors que l'exercice 2021/22 débute dimanche soir contre le Montpellier HSC pour l'OM (20h45, 1ère journée de Ligue 1).

À plusieurs reprises, Steve Mandanda avait affiché sa sérénité au moment d'évoquer le sujet. Mais depuis l'annonce du recrutement de Pau Lopez, le capitaine phocéen n'avait pas encore réagi, jusqu'à aujourd'hui. «La concurrence, pour parler de Pau qui vient d’arriver, c’est normal. (...) J’avais eu une discussion avec Pablo (Longoria, le président) la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible», a lâché le portier de 36 ans à La Provence.

«C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau»

Arrivé pour la première fois à l'OM en 2007, et après 593 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot olympien, Steve Mandanda compte donc bien garder son poste de numéro 1 et enchaîner les rencontres en 2021/2022. Le tout en sachant que le temps passe vite : «c’est une évolution normale. À un certain âge, à un certain niveau, il faut du changement. Je le vis très bien, parce que j’en avais parlé en amont avec Pablo. Ce qui se passe ne me surprend pas. C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau...» Un nouveau visage, un nouveau concurrent. Tout cela n'inquiète donc pas l'international français (34 sélections).

L'ancien portier de Crystal Palace, qui juge l'arrivée de Pau Lopez comme «une bonne chose pour le groupe», aborde la nouvelle saison tout en confiance. Et s'il joue moins, ça ne changera rien. «Moi, je n’ai aucun problème, j’estime que c’est une suite logique et je veux prendre un maximum de plaisir, que je joue 10 ou 30 matches», a enchaîné le numéro 30 de l'Olympique de Marseille dans son entretien accordé au quotidien local. Dimanche soir sur la pelouse de la Mosson, Steve Mandanda sera titulaire. Mais dès le retour de Pau Lopez à l'entraînement collectif, la concurrence risque d'être rude. Mais saine.