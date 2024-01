Franck Haise n’est plus le manager général de Lens !

Voyant son rôle être étendu à la suite du départ de Florent Ghisolfi vers Nice, le coach du Racing Club de Lens Franck Haise est devenu manager général du club artésien en octobre 2022. Un rôle que le technicien de 52 ans n’occupera plus à partir de ce mercredi. Le club du Nord de la France a annoncé dans un communiqué que Franck Haise va désormais retrouver un rôle d’entraîneur plus classique, comme il l’occupait auparavant.

«Homme clé du secteur sportif, Franck Haise se recentre ainsi sur la fonction de Manager de l’équipe professionnelle. Tourné vers la fin de saison et ses stimulants défis, celui qui a été élu « entraineur de l’année 2023 » pourra ainsi pleinement mobiliser son énergie pour le staff et les joueurs de l’équipe première. Il poursuivra sa mission au sein du comité de direction du Racing Club de Lens. La stratégie et les décisions relatives à la formation, la post-formation et les féminines réintègrent, à compter de ce jour, le périmètre de la coordination sportive» peut-on lire dans le communiqué.