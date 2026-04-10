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Ligue 1

Stéphane Richard dévoile ses plus belles émotions avec l’OM

Par Maxime Barbaud
1 min.

Présenté à la presse comme nouveau président de l’OM, Stéphane Richard ne prendra ses fonctions que cet été, le 2 juillet. D’ici là, il ne va pas chômer non plus et travaillera de concert avec Medhi Benatia et Alban Juster. L’ancien PDG d’Orange est domicilié ici à Marseille, même s’il travaille actuellement dans des bureaux parisiens, et se rend régulièrement au stade Vélodrome, comme il l’a lui-même avoué devant les médias. Il a dévoilé ses meilleurs souvenirs récents du club et reconnaît qu’il n’y en a pas tant que ça ces dernières années.

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«Des émotions autour de l’OM, il y en a eu beaucoup, explique-t-il avant d’énumérer. Il y a eu la finale de l’Europe League en 2018, malheureusement perdue assez sèchement (3-0 contre l’Atlético de Madrid). Cette campagne avait été formidable. Dans la période récente, je vais globalement tout le temps aux Classiques au Vélodrome. J’adore ce stade et la dernière victoire contre le PSG (1-0 en septembre dernier), l’ambiance y était merveilleuse. J’ai beaucoup de bons souvenirs ici, mais pas que des bons non plus.»

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