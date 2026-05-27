Nice : Bruno Cheyrou parmi les 3 options étudiées pour oublier Lorenzi

Nice ne bataillera pas jusqu’au bout pour Grégory Lorenzi. Après avoir vu l’ancien directeur sportif de Brest lui faire faux bond pour rejoindre l’Olympique de Marseille, le Gym s’est mis en quête d’une solution de rechange. Dernièrement, nous vous avons révélé que les Aiglons se sont penchés sur l’ex-DS de l’AC Milan, Geoffrey Moncada, récemment limogé par les Rossoneri.

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Cependant, L’Équipe assure que l’OGCN cible d’autres profils pour remplacer Florian Maurice. Très critiqué à Auxerre depuis l’annonce du départ de l’entraîneur Christophe Pélissier, David Wantiez a des partisans à Nice. Enfin, la troisième option mène à Bruno Cheyrou. L’ancien milieu de terrain n’occupe plus de fonctions en club depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, mais il est resté proche du milieu du football avec ses rôles à la FIFA et à Canal+.