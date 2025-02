EdF : Didier Deschamps se prononce sur une possible arrivée de Zinedine Zidane

Dans un long entretien accordé à L’Équipe, au Parisien et au Figaro, Didier Deschamps s’est confié sur sa succession. Alors que le sélectionneur français a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026, ce dernier est revenu sur la possibilité de voir Zinedine Zidane débarquer sur le banc des Bleus. «Oui, bien sûr, il y a beaucoup de respect entre nous. On s’est vus la dernière fois à l’été 2023, on doit se revoir l’été prochain, pour les mêmes raisons. Zizou est un très bon candidat, naturel et j’ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s’il en aura envie», a tout d’abord confié le technicien de 56 ans. Avant d’ajouter : «je viens de le dire. C’est un très bon candidat, naturel. Après, c’est sa décision, et celle du président».

Validée par Didier Deschamps, cette possible arrivée l’est aussi par son président Phillipe Diallo. «Il est l’un des monuments du football français et du football mondial. C’est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football», avait dernièrement avoué le président de la FFF. Interrogé à ce sujet en 2022, ZZ avait de son côté déclaré : «j’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soit arrivée !» A suivre…