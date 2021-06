Euro 2020, Belgique : Nacer Chadli absent face au Portugal

Alors que la Belgique affronte ce dimanche le Portugal à Séville (21h), Roberto Martinez ne pourra pas compter sur Nacer Chadli (31 ans). En effet, la sélection a communiqué l’absence du joueur de l’Istanbul Basaksehir, qui n’avait toujours pas disputé la moindre minute lors de cet Euro.

L’ancien Monégasque n’a pas fait le voyage jusqu’en Andalousie, et il ne s’est pas entraîné avec le groupe ces derniers jours. Il est donc à court de forme indique les Diables Rouges.

UPDATE: @NChadli didn't travel to Seville. He is not feeling well, couldn't train and is not match fit. #DEVILTIME #EURO2020