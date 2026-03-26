Vincent Labrune justifie le report polémique de Lens - PSG !

Sans grande surprise, la Ligue de Football Professionnel a décidé de reporter le choc entre le RC Lens et le PSG. Malgré le refus des Sang et Or au départ, l’organe dirigeant du foot français a accédé à la demande des champions de France et d’Europe en titre, qui pourront s’offrir un peu plus de repos que prévu entre leurs deux rencontres de Ligue des Champions face à Liverpool.

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Pour beaucoup, cette décision met à mal le principe d’équité sportive, alors que les deux clubs concernés sont engagés dans une lutte pour le titre de champion de France (Lens se retrouve à ne rien jouer entre le 4 et le 19 avril, et devra disputer trois matchs entre le 8 et le 16 mai). Le possible "match du titre" se tiendra donc le mercredi 13 mai, comme Brest - Strasbourg, également reporté pour permettre aux Strasbourgeois de préparer au mieux leur quart de finale de Conférence League face à Mayence.

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«On doit se battre pour notre place en Ligue des champions»

Dans son communiqué, la LFP a justifié cette décision par sa volonté de voir le football français conserver sa 5e place à l’indice UEFA. D’après RMC Sport, c’était aussi un peu le ton des propos tenus par Vincent Labrune au cours du conseil d’administration de ce matin : «tout le monde a des positions audibles. Je veux répondre à Joseph (Oughourlian): l’Espagne, etc, ne le font pas (reporter des matchs de championnat) car les quatre Ligues ont tellement d’avance au classement qu’ils ont leur place garantie en Ligue des champions », a expliqué le patron de la LFP.

Report de Lens-PSG : la LFP a-t-elle pris la bonne décision ? OUI, il faut absolument protéger nos clubs français en Coupe d'Europe NON, c'est un scandale absolu pour l'équité de la Ligue 1 Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«On n’est pas dans cette situation-là et on doit se battre pour notre place en Ligue des champions»", a-t-il conclu. Au cours du CA, Karl Olive a lui aussi soutenu cette décision de préserver les intérêts des clubs européens : «nous avons toujours protégé nos clubs engagés dans les compétitions européennes. (…) Derrière un club, il y a bien plus qu’un simple match à gérer. Il y a l’image de notre championnat, la crédibilité de la Ligue 1 et, au final, le rayonnement du football français sur la scène européenne. Aujourd’hui, la demande du Paris Saint-Germain s’inscrit pleinement dans cette démarche. Il ne s’agit pas d’une faveur, mais d’une question de cohérence». Pas certain que cet argument emporte l’adhésion générale.