Vincent Labrune justifie le report polémique de Lens - PSG !
Malgré le désaccord de Lens, la Ligue de Football Professionnel a acté le report du choc entre les Sang et Or et le PSG en Ligue 1. Pour Vincent Labrune, il était nécessaire de préserver les intérêts du club engagé en Coupe d’Europe.
Sans grande surprise, la Ligue de Football Professionnel a décidé de reporter le choc entre le RC Lens et le PSG. Malgré le refus des Sang et Or au départ, l’organe dirigeant du foot français a accédé à la demande des champions de France et d’Europe en titre, qui pourront s’offrir un peu plus de repos que prévu entre leurs deux rencontres de Ligue des Champions face à Liverpool.
Pour beaucoup, cette décision met à mal le principe d’équité sportive, alors que les deux clubs concernés sont engagés dans une lutte pour le titre de champion de France (Lens se retrouve à ne rien jouer entre le 4 et le 19 avril, et devra disputer trois matchs entre le 8 et le 16 mai). Le possible "match du titre" se tiendra donc le mercredi 13 mai, comme Brest - Strasbourg, également reporté pour permettre aux Strasbourgeois de préparer au mieux leur quart de finale de Conférence League face à Mayence.
«On doit se battre pour notre place en Ligue des champions»
Dans son communiqué, la LFP a justifié cette décision par sa volonté de voir le football français conserver sa 5e place à l’indice UEFA. D’après RMC Sport, c’était aussi un peu le ton des propos tenus par Vincent Labrune au cours du conseil d’administration de ce matin : «tout le monde a des positions audibles. Je veux répondre à Joseph (Oughourlian): l’Espagne, etc, ne le font pas (reporter des matchs de championnat) car les quatre Ligues ont tellement d’avance au classement qu’ils ont leur place garantie en Ligue des champions », a expliqué le patron de la LFP.
«On n’est pas dans cette situation-là et on doit se battre pour notre place en Ligue des champions»", a-t-il conclu. Au cours du CA, Karl Olive a lui aussi soutenu cette décision de préserver les intérêts des clubs européens : «nous avons toujours protégé nos clubs engagés dans les compétitions européennes. (…) Derrière un club, il y a bien plus qu’un simple match à gérer. Il y a l’image de notre championnat, la crédibilité de la Ligue 1 et, au final, le rayonnement du football français sur la scène européenne. Aujourd’hui, la demande du Paris Saint-Germain s’inscrit pleinement dans cette démarche. Il ne s’agit pas d’une faveur, mais d’une question de cohérence». Pas certain que cet argument emporte l’adhésion générale.
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