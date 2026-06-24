Ronaldo s’explique pour son “I’m back” devant la caméra, les lourdes conséquences des intempéries pour les Bleus

“I’m back” : Cristiano Ronaldo s’explique sur sa célébration

Après le match face à l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a beaucoup fait réagir avec son “I’m Back” qu’il a prononcé à deux reprises devant la caméra. Un journaliste lui a demandé le pourquoi du comment, il a répondu la chose suivante : “Juste pour que les gens n’oublient pas”, avant qu’on lui pose cette question : est-ce la meilleure réponse que tu puisses donner à tes critiques ? Le joueur de 41 ans répond : « Toujours. 23 ans que je suis comme ça. ». Ce qu’on a aussi retenu, c’est qu’il faut visiblement éviter de lui parler de Lionel Messi, auteur de 5 buts en 2 matches. Un journaliste a tout d’abord demandé à CR7 si ça lui ferait plaisir de croiser la route de l’Argentin lors de la phase à élimination directe, pour un ultime choc des légendes. «Je ne sais pas quoi te répondre, car c’est une question qui n’a pas de sens. Ce serait génial. Mais le plus important, c’était de gagner pour se qualifier dans la phase de poules et d’être prêts pour la suite», a répondu l’attaquant.

La suite après cette publicité

L’impact du mauvais temps sur la préparation des Bleus

Parlons des Bleus et de cette interruption de plus de deux heures lors du match contre l’Irak. Un match qui a finalement duré 4h au total et qui a d’abord généré une importante fatigue nerveuse chez les joueurs en raison de l’incertitude. Les multiples échauffements répétés dans les vestiaires ont également coûté très cher à l’équipe sur le plan de la dépense énergétique. Par ailleurs, le fait de rejouer sous une pluie battante a inévitablement augmenté le risque de lourdeur musculaire pour les Bleus. Pour limiter les dégâts, Didier Deschamps a été contraint d’adapter ses changements pour préserver les organismes en fin de rencontre. Finalement, cette très longue soirée a décalé le retour au camp de base et repoussé l’entraînement du lendemain.

La suite après cette publicité

Zidane prépare sa prise de pouvoir à la tête de l’équipe de France

Le journal L’Equipe parle de l’après-Coupe du monde avec la tentation Zidane-Barthez. Zinédine Zidane s’active en coulisses pour préparer son futur staff de sélectionneur. La légende française souhaite installer son ancien coéquipier Fabien Barthez comme entraîneur des gardiens à la place de Franck Raviot. Le président de la FFF, Philippe Diallo, accompagne cette transition historique avec la volonté de tourner la page de l’ère Deschamps. Très emballé par ce projet ambitieux, Barthez apporterait son immense expérience du très haut niveau à la nouvelle génération de gardiens. Les négociations avancent dans la plus grande discrétion pour concrétiser le retour durable du Divin Chauve à Clairefontaine.