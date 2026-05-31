Coupe du Monde, mercato, reprise, deux finales… le calendrier estival monumental qu’attend le PSG

À peine le temps de savourer que le PSG doit déjà regarder devant lui. Samedi soir, les hommes de Luis Enrique ont conservé leur couronne européenne au terme d’une finale irrespirable face à Arsenal conclue aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). Une deuxième Ligue des Champions consécutive qui fait entrer le club parisien dans une autre dimension. Après une nuit de célébrations à Budapest, les champions d’Europe ont retrouvé Paris ce dimanche pour une journée de fête qui s’annonce historique. Au programme, une parade géante au Champ-de-Mars devant près de 90 000 supporters, une réception à l’Élysée par Emmanuel Macron puis une soirée de célébration au Parc des Princes. Un marathon festif qui conclut une saison exceptionnelle mais qui marque déjà le début d’un nouvel enchaînement.

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Car la coupure sera extrêmement courte pour une grande partie de l’effectif parisien. Sur les champions d’Europe sacrés à Budapest, près de quinze joueurs rejoindront rapidement leurs sélections nationales pour disputer la Coupe du Monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Une nouvelle échéance majeure pour plusieurs cadres du vestiaire parisien qui auront peu de temps pour souffler après cette campagne européenne épuisante. Certains pourront toutefois bénéficier d’un repos plus conséquent. C’est notamment le cas de Matvey Safonov, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Illya Zabarnyi, dont les nations ne participeront pas au rendez-vous mondial. De même pour Lucas Beraldo qui n’a pas été appelé par Carlo Ancelotti. Une situation qui pourrait d’ailleurs leur offrir un avantage précieux au moment de retrouver le Campus PSG à Poissy plus tôt cet été.

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Un calendrier qui s’annonce déjà fou

Pendant que les internationaux seront dispersés aux quatre coins du globe, le mercato occupera une place centrale dans l’actualité parisienne. Car gagner est difficile. Regagner l’est encore davantage. Mais rester durablement au sommet de l’Europe relève d’un défi encore supérieur. Les dirigeants parisiens le savent parfaitement et n’ont pas attendu ce nouveau sacre pour préparer la suite. Plusieurs prolongations sont déjà dans les tuyaux avec Willian Pacho, João Neves, Fabian Ruiz et Lucas Beraldo. Les discussions se poursuivent également avec Senny Mayulu tandis que les situations d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola seront observées avec attention. Dans le même temps, le PSG continue d’avancer sur plusieurs dossiers de recrutement. Un défenseur polyvalent capable d’évoluer dans l’axe ou à droite est recherché, tout comme une doublure à Nuno Mendes. Le chantier offensif reste également ouvert avec la volonté de recruter un ailier droit et un numéro 9. Maghnès Akliouche figure toujours parmi les profils les plus appréciés. Le cas Lucas Chevalier constitue également l’un des grands dossiers de l’été.

Auteur d’une saison décevante, le gardien français doit clarifier son avenir alors que la piste menant à Diogo Costa reste active. Plusieurs départs pourraient également animer le marché parisien avec les situations de Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Ibrahim Mbaye ou encore Marquinhos qui continueront d’alimenter les discussions. Une fois le mercato lancé et la Coupe du Monde terminée, il sera déjà temps de reprendre. La préparation estivale devrait débuter à la mi-juillet pour les joueurs non concernés par le tournoi mondial, tandis que les internationaux reviendront progressivement jusqu’à la fin du mois. Le calendrier ne laissera aucun répit aux champions d’Europe. Le 12 août, le PSG disputera la Supercoupe d’Europe à Salzbourg face à Aston Villa. Trois ou quatre jours plus tard, les Parisiens enchaîneront avec le Trophée des Champions contre Lens sur le sol français. Puis viendra rapidement le retour de la Ligue 1 avant le retour rapide de la phase de ligue de la Ligue des Champions en septembre. Le PSG rêve déjà d’une troisième étoile consécutive. Pour y parvenir, les vacances seront courtes et l’été (encore) particulièrement chargé pour être au sommet de leur forme en décembre quand les Parisiens défendront également leur Coupe intercontinentale.