Real Madrid : Karim Benzema, le Ballon d'Or du Santiago Bernabéu

Tout roule au Real Madrid. Mercredi soir, les Merengues se sont imposés 1-0 face à l'Athletic, équipe toujours difficile à négocier, dans un match reporté qui comptait pour la neuvième journée de Liga. Un succès qui permet à l'équipe de Carlo Ancelotti de parader en tête du championnat espagnol, avec notamment sept points d'avance sur l'Atlético de Madrid, qui compte un match de moins. Une fois encore, Karim Benzema a été décisif, inscrivant le seul et unique but de la rencontre. L'occasion pour les fans du club de la capitale espagnole de faire savoir ce qu'ils ont pensé du Ballon d'Or 2021...

Et sans surprise, l'attaquant tricolore a reçu bon nombre de chants et de messages tout au long de la rencontre. « Benzema Ballon d'Or » a ainsi résonné pendant de longues minutes, notamment après son ouverture du score. L'occasion aussi, pour certains de ses partenaires, de monter au créneau, à l'image de Thibaut Courtois. « Benzema mérite le Ballon d'Or, mais c'est une récompense bizarre. On dirait que l'année ne se résume qu'à deux coupes (la Copa América et l'Euro) et ils ne regardent que ça, ils ne regardent pas ce qui s'est passé pendant toute l'année », a lancé le portier belge après la rencontre.

Courtois n'a aucun doute

Les médias madrilènes, qui étaient tout de même un peu divisés entre le numéro 9 du Real Madrid et Robert Lewandowski, continuent d'encenser le natif de Bron. En une de l'édition papier et du site internet de Marca au moment où cet article est publié, on explique notamment que le numéro 9 madrilène est « au niveau Ballon d'Or depuis trois ans et le départ de Cristiano Ronaldo » déjà.

Même Marcelino, le coach de l'Athletic, avait eu des jolis mots avant la rencontre : « j’aurais donné le Ballon d'Or à Benzema ou peut-être à Lewandowski, qui a lui aussi fait une année spectaculaire. Il est si difficile d'établir qui est le meilleur… parce qu'il n'y en a qu'un. Je respecte toute décision à ce sujet. Benzema est capable de créer et de finir, vous pouvez voir toutes les minutes qu'il joue à Madrid et le rendement qu’il montre… ». Si les réactions en Espagne restent plus mesurées qu'en Allemagne avec Lewandowski par exemple, Karim Benzema est au moins Ballon d'Or dans le cœur des Madrilènes...