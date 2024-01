PSG : Nuno Mendes se rapproche toujours plus d’un retour

Ce dimanche soir, le PSG affronte Brest pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Disposant déjà d’une avance confortable au classement, avec huit points d’avance sur son dauphin Nice, le club de la capitale a l’opportunité d’encore plus distancer Brest, troisième de l’élite. Pour ce faire, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet malgré un secteur défensif assez décimé.

Dans son point médical à plus de 24 heures d’affronter le club breton, les Parisiens ont d’ailleurs donné des nouvelles de leurs blessés. Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, absents de longue date, poursuivre leur rééducation après deux grosses opérations. Layvin Kurzawa, pas utilisé, n’était pas présent à l’entraînement pour des douleurs lombaires alors qu’Alexandre Letellier et Cher Ndour, guère plus affectionné par Luis Enrique, travailleront en salle ce samedi. Bonne nouvelle, Nuno Mendes va participer au début de l’entraînement collectif avant de retourner travailler individuellement.

