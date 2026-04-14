Algérie : le gardien Anthony Mandrea en passe d’être forfait pour le Mondial 2026

Gros coup dur pour Anthony Mandrea. Le gardien du SM Caen a été victime d’une grosse luxation de l’épaule lors d’un entraînement, après une mauvaise chute sur un exercice pourtant anodin. Rapidement pris en charge et transporté à l’hôpital, le portier de 29 ans a vu son état susciter l’inquiétude du staff et de ses coéquipiers, alors qu’il traversait une période convaincante ces dernières semaines, rapporte Ouest-France.

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«Il s’est complètement démis l’épaule», précise un membre du staff. Cette blessure remet sérieusement en question sa participation à la prochaine Coupe du Monde, avec l’Algérie. Une opération est actuellement envisagée, tandis que le joueur s’est engagé dans une véritable course contre-la-montre pour revenir à temps. Déterminé, Mandrea fera tout pour être prêt, mais son avenir immédiat reste suspendu à l’évolution de sa blessure.