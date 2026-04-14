Menu Rechercher
Commenter
CDM

Algérie : le gardien Anthony Mandrea en passe d’être forfait pour le Mondial 2026

Par Samuel Zemour
1 min.
Anthony Mandréa dans les buts de Caen @Maxppp

Gros coup dur pour Anthony Mandrea. Le gardien du SM Caen a été victime d’une grosse luxation de l’épaule lors d’un entraînement, après une mauvaise chute sur un exercice pourtant anodin. Rapidement pris en charge et transporté à l’hôpital, le portier de 29 ans a vu son état susciter l’inquiétude du staff et de ses coéquipiers, alors qu’il traversait une période convaincante ces dernières semaines, rapporte Ouest-France.

La suite après cette publicité

«Il s’est complètement démis l’épaule», précise un membre du staff. Cette blessure remet sérieusement en question sa participation à la prochaine Coupe du Monde, avec l’Algérie. Une opération est actuellement envisagée, tandis que le joueur s’est engagé dans une véritable course contre-la-montre pour revenir à temps. Déterminé, Mandrea fera tout pour être prêt, mais son avenir immédiat reste suspendu à l’évolution de sa blessure.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Algérie
Caen
Anthony Mandréa

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Algérie Flag Algérie
Caen Logo Caen
Anthony Mandréa Anthony Mandréa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier