Ismail Diallo, la pépite de National que la Bundesliga s’arrache

Les clubs étrangers savent piocher allègrement dans le fabuleux réservoir français. Et la Bundesliga l’a bien compris, avec des recruteurs qui sillonnent les championnats inférieurs. Et plusieurs formations allemandes ont coché le nom d’Ismael Diallo, le latéral français qui évolue à Dijon, en National. Capable de jouer sur les deux côtés, utilisé en piston, le joueur de 22 ans impressionne notamment par sa vitesse et sa polyvalence.

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Auteur de 3 buts en championnat, et aussi de 3 passes décisives, il s’est forgé une très belle réputation cette saison, sa deuxième du côté de Dijon. Libre de tout contrat en juin prochain, il a attiré l’oeil de trois clubs allemands : Cologne, Mayence et Schalke 04. Le club de la Ruhr est leader de la deuxième division et est très bien placé pour monter en Bundesliga.