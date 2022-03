Guerre en Ukraine : le message très musclé d'Andriy Yarmolenko aux joueurs russes

Joueur de West Ham depuis la saison 2018/2019, Andriy Yarmolenko (32 ans) fait partie de la sélection nationale ukrainienne (106 sélections, 44 buts). Et comme beaucoup de ses compatriotes, ce dernier souffre de la situation dramatique dans son pays. Et pour essayer de faire avancer les choses à sa manière, Yarmolenko a envoyé un sacré message aux joueurs de la sélection russe.

« Je suis Andriy Yarmolenko, international ukrainien. Je suis né à Saint-Pétersbourg, mais j’ai grandi en Ukraine et je me considère 100% ukrainien. J’ai une question pour les joueurs russes. Les gars, pourquoi êtes-vous assis comme des connards et ne dites rien ? Dans mon pays, ils tuent des gens, tuent des femmes, tuent des mères, tuent nos enfants. Mais vous ne dites rien, vous n’avez fait aucun commentaire... Dites-moi, s'il vous plaît, ce qui se passera si vous tous ensemble, unis, montrez aux gens ce qui se passe réellement dans mon pays. Je connais beaucoup d'entre vous, je connais beaucoup d'entre vous et vous m'avez tous dit « ça ne devrait pas être comme ça, que votre président agit de manière incorrecte »… Alors les gars, vous avez de l'influence sur les gens, montrez-le, je vous le demande, s'il vous plaît !Je sais que certains d'entre vous aiment montrer leurs coui… à la caméra (en référence à Dzyuba, ndlr) mais maintenant le moment est venu de montrer vos couilles dans la vraie vie. Merci pour votre attention ! Gloire à l'Ukraine »

‘Guys, why are you sitting like shitheads, and not saying anything? In my country they’re killing people, killing wives, killing mothers, killing our children. But you saying nothing, you’ve given no comments…’ *image below: the players tagged* pic.twitter.com/yfBljfwg0V

‘So guys, you have influence over the people, show this, I am asking you, please!



I know some of you like to show your balls on camera (Dzyuba) but now the time’s come to show your balls in real life



Thank you for your attention!



Glory to Ukraine’ pic.twitter.com/UC5NjADxWZ