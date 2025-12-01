L’un des fils de Thiago Silva signe pro à Chelsea

Les fils de Thiago Silva sont décidément bien partis pour suivre les pas de leur père. En octobre dernier, Iago Silva (14 ans, défenseur) était convoqué chez les U15 anglais. Aujourd’hui, c’est son grand frère Isago (17 ans, défenseur) qui se distingue avec la signature de son premier contrat professionnel avec les Blues.

«Nous sommes ravis d’annoncer que le défenseur de l’Académie de Chelsea, Isago Silva, a signé son premier contrat professionnel avec le club. Âgé de 17 ans, il fait partie des Blues depuis qu’il nous a rejoints avant la saison des moins de 13 ans. Depuis, il est devenu un défenseur polyvalent et fiable, à l’aise aussi bien au poste d’arrière gauche que de défenseur central. Au cours de la saison 2024/25, alors qu’il évoluait en U16, Isago Silva a fait ses débuts en U18 contre Leicester City. Cette saison, il a participé au match passionnant qui s’est soldé par un match nul 3-3 contre Sheffield United dans le cadre de la Premier League Cup U18. Il a également disputé trois matchs dans le cadre de notre campagne en Premier League Cup U17. Félicitations, Isago !», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site du club londonien.