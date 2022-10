PSG-OM : Christophe Galtier marqué par la semaine délicate des Parisiens

Entre les récentes déclarations de Kylian Mbappé sur Instagram, les rumeurs de départs, le mercato ou encore les révélations de Mediapart et l'"armée numérique" payée par le club de la capitale pour discréditer des joueurs et des médias, le PSG a vécu une semaine agitée. Pour la première fois, Christophe Galtier a donc connu les mauvais côtés d'être à la tête du PSG et de devoir s'exprimer sur des affaires extra-sportives. Au micro de Prime Video, Galtier a raconté comment il avait vécu ces derniers jours.

«Je pense qu'il y a un amalgame de fait entre ce qu'est le Paris Saint-Germain, ce qu'est notre équipe, les attentes qu'il y a autour de notre équipe. C'est vrai que chaque jour il y a quelque chose de nouveau. Alors évidemment quand on devient l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'on a voulu être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, on s'attend à beaucoup de choses. Mais quand même, ces dernières heures ont été assez impressionnantes et assez surprenantes, même». Pour oublier tout cela, une victoire lors du Classique, ce dimanche, est préférable pour le technicien francilien.