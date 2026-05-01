Les coulisses dingues de l’épopée du Mans vers la Ligue 1

Il fallait une bonne dose d’audace pour imaginer Le Mans comme un prétendant à la montée en Ligue 1 dès le début de saison. Peu de parieurs auraient engagé une mise sur ce scénario, qui confinait encore à l’iréel il y a cinq mois. Aujourd’hui, le club sarthois a son destin en main et peut se prendre à envisager d’un retour dans l’élite, 16 ans après l’avoir quittée. Passé par la case DH (l’équivalent de R1 désormais) suite à son dépôt de bilan en 2013, Le Mans a dû bâtir son succès brique par brique, parfois au gré de certaines mésaventures.

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Impossible de ne pas évoquer cette relégation en National en 2020, conséquence de l’arrêt du championnat entériné par les instances françaises en pleine pandémie de COVID. Le spectre de cette descente hantait sans doute encore les supporters sarthois en août, mais leurs joueurs ont vite réussi à le chasser par leurs résultats. «Lors de la prépa, le coach Videira nous avait annoncé qu’on devait viser la montée. On s’est tous regardés interloqués mais il avait raison», confiait récemment Samuel Yohou à L’Équipe. L’entendre est une chose, y adhérer en est une autre. Et personne ne se serait offusqué si les Manceaux n’avaient pas prêté foi au discours de leur entraîneur, alors que 95% de l’effectif évoluait en N1, N2 ou même N3 la saison précédente.

Un vestiaire convaincu de pouvoir terminer dans le top 2 depuis janvier

«Aujourd’hui dans leurs têtes, ils sont en mission, ils veulent en découdre. Ils ont envie de boucler ça contre Reims et sont animés par rien d’autre que l’envie de gagner», nous confie le représentant d’un joueur. Sous l’effet conjugué d’une victoire mancelle contre Reims et d’une défaite stéphanoise face à Rodez, les Sarthois seraient officiellement promus en L1 demain soir. Une issue qu’ils visualisent depuis un moment déjà : «s’ils peuvent être rongés par la pression et l’enjeu ? Ca fait des mois que Videira les garde dans une bulle, ils sont sûrs de monter et de finir dans les deux premiers quand on leur demande. Ils ont cette confiance en eux, ce n’est même pas de l’arrogance. Ils sont convaincus qu’ils monteront sans faire les barrages, et ils ne te disent pas ça à deux journées de la fin. Ils te le disent depuis janvier», ajoute un proche du groupe.

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Après une série de mauvais résultats en février, cet équilibre aurait pourtant pu se fissurer. «Cette bulle a failli éclater après la défaite à Montpellier, prolonge cette même source. Ils ont vite digéré la défaite 3-0 contre Reims parce que c’était de la Coupe, et ils l’ont un peu prise à la légère. Il y a ensuite le nul contre Laval (1-1), mais la vraie claque c’est à Montpellier. Non pas parce que tu perds en prenant 4 buts (4-2), mais parce que tu mènes au score et que tout s’écroule en 30 minutes (3 buts encaissés à la 45e, 49e, et 60e). Mais encore une fois, le coach a su remobiliser le groupe avec les bons mots, et ils regagnent très vite derrière avec un Rabillard qui les remet sur le droit chemin (6 buts entre mars et avril)».

Tout le monde se sent concerné

Le représentant d’un joueur prêté avoue qu’un tel scénario lui paraissait inimaginable l’été dernier. «On était censé venir dans un club qui jouait le maintien lorsqu’on nous a présenté le projet. On nous disait qu’il y allait avoir des matchs dans lesquels ça allait défendre et se bagarrer pour la survie du club. On n’aurait jamais imaginé que Le Mans jouerait la montée à la J33, même si le projet présenté était cohérent sur le papier.» Aujourd’hui plane l’idée que cette équipe avance portée par une forme d’énergie et d’insouciance, qui la rend redoutable. L’inverse de Saint-Etienne, obligé d’assumer son statut et de terminer deuxième.

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«Je pense que 5 ou 6 joueurs sont en surrégime et tant mieux, confie un proche du vestiaire. Ils sont peut-être à 150 ou 160% de leur niveau, portés par la dynamique de l’équipe et l’engouement que cela suscite. Mais tous les joueurs se sentent concernés, et c’est encore le mérite de Videira qui arrive à tous les faire sentir importants». On pense notamment au gardien remplaçant Ewan Hatfout, précieux au quotidien dans le vestiaire, aux gamins bluffants que sont Noa Boissé et Isaac Cossier, pour qui Lille peut déjà se frotter les mains de le récupérer cet été, ou même à des cadres qui ont su mettre leur ego de côté, à l’image d’Alexandre Lauray ou de Dame Gueye, pas tout le temps titulaires. L’histoire est entre leurs mains.