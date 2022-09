Juventus : les premiers mots de Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Officiellement prêté, avec option d'achat, par le Paris Saint-Germain à la Juventus Turin, Leandro Paredes retrouve l'Italie, lui qui ne s'était jamais véritablement imposé dans la capitale française. Interrogé pour la première fois depuis son arrivée dans le Piémont, le milieu de terrain argentin a partagé sa joie de rallier Turin. «Je suis heureux d’être à la Juventus aux côtés de ce grand groupe. Je voulais venir ici depuis longtemps, la Juve est une équipe de rêve. J’ai eu l’occasion de venir à Turin dans le passé, mais cette fois je ne voulais pas manquer cette opportunité. Soit la Juve, soit rien, c’est ce que j’ai dit à ma famille et à mes amis».

Dans la foulée, l'ancien joueur du PSG en a également dit plus sur ses ambitions avant d'adresser un mot à l'encontre de son ancien et nouveau coéquipier Angel Di Maria. «Je peux encore grandir et je veux grandir. Dans le football, vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Je suis venu pour gagner et je connais les objectifs du club. J’ai hâte de contribuer et d’aider l’équipe (...) Nous nous connaissons depuis de nombreuses années (avec Angel Di Maria, ndlr). Non seulement nous deux, mais aussi nos familles. Être ici avec lui dans cette équipe est quelque chose de spécial».