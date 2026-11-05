UEFA Europa League
OM : le groupe pour le choc face au Bayer Leverkusen
1 min.
@Maxppp
Ce soir (21h), l’Olympique de Marseille fait face à un gros défi. Après son redressement en Ligue 1, le club phocéen doit désormais sauver son honneur en Ligue Europa. Dans une semaine européenne encore marquée par les performances très mitigées des clubs français, Bruno Genesio et ses hommes rêvent d’exploit sur le terrain du Bayer Leverkusen.
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Olympique de Marseille @OM_Officiel – 11:01
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Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce déplacement à Leverkusen en @EuropaLeague 💪
Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce déplacement à Leverkusen en @EuropaLeague 💪
34e du classement (sur 36), l’OM aura fort à faire. Après trois défaites en autant de rencontres, les Phocéens affrontent une formation qui a remporté tous ses matches. Et pour tenter de réaliser un exploit, Genesio a convoqué un groupe de 22 joueurs parmi lesquels figure le jeune attaquant Antoine Valero (18 ans).
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