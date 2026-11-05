OM : le groupe pour le choc face au Bayer Leverkusen

Ce soir (21h), l’Olympique de Marseille fait face à un gros défi. Après son redressement en Ligue 1, le club phocéen doit désormais sauver son honneur en Ligue Europa. Dans une semaine européenne encore marquée par les performances très mitigées des clubs français, Bruno Genesio et ses hommes rêvent d’exploit sur le terrain du Bayer Leverkusen.

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34e du classement (sur 36), l’OM aura fort à faire. Après trois défaites en autant de rencontres, les Phocéens affrontent une formation qui a remporté tous ses matches. Et pour tenter de réaliser un exploit, Genesio a convoqué un groupe de 22 joueurs parmi lesquels figure le jeune attaquant Antoine Valero (18 ans).