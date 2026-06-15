Coupe du Monde 2026 : les justifications de Didier Deschamps sur le cas Mbappé avant de défier le Sénégal

L’équipe de France est en passe d’ouvrir son Mondial. Mardi soir, au MetLife Stadium de New York les Bleus défieront le Sénégal pour leur premier match de la compétition. Une affiche très attendue et qui promet. «Vu ce qu’a réalisé le Sénégal à la dernière CAN, c’est un adversaire de très haut niveau. C’est l’une des meilleures équipes africaines et mondiales. On sait à quoi s’attendre sur ce premier match», a d’ailleurs rapidement rappelé Didier Deschamps.

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Quelques minutes plus tôt, N’Golo Kanté n’hésitait pas non plus à rappeler les forces des Lions de la Téranga. L’expérimenté milieu de terrain français remplaçait d’ailleurs, pour l’occasion, un certain Kylian Mbappé. Une absence qui n’a pas manqué de faire parler, mais dont le sélectionneur des Bleus s’est justifié. «Kylian a une renommée mondiale, y compris ici aux États-Unis. C’est lui qui gère. Mon objectif premier, c’est de protéger mes joueurs», a notamment indiqué le technicien tricolore.

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Mbappé préservé

Et de détailler : «ce matin, j’ai vu trois joueurs. On aura deux fois une heure de trajet. Je veux aussi protéger N’Golo, mais je sais que lui se lève très tôt. Avec les fortes chaleurs, je fais en sorte de protéger mes joueurs. Kylian est adulé dans le monde entier. Sa cote de popularité est mondiale, il vit avec ça, mais ce n’est pas pour ça qu’il n’est pas naturel dans le groupe avec sa responsabilité de capitaine».

Bien décidé à mettre l’ensemble de son groupe dans les meilleures conditions, Deschamps a donc voulu préserver son capitaine d’un nouvel exercice médiatique. Il faut dire que ces derniers jours, l’attaquant madrilène avait largement fait ses devoirs… «Chacun se prépare pour faire en sorte de gagner de match. Il faudra gérer l’aspect émotionnel et l’importance du match. L’idéal, c’est d’être concentrés et décontractés. Nos idées sont claires et on fera tout pour qu’à la fin, le bilan soit positif», concluait finalement Deschamps. Après la préparation, place au terrain.