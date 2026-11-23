Grand espoir du Bayern Munich, Lennart Karl connaît un début de saison mitigé malgré 3 buts et 2 passes décisives en 15 matches. Souvent remplaçant, le milieu offensif de 18 ans continue d’apprendre. L’international allemand (5 capes) s’est exprimé dans une rencontre avec des supporters bavarois dans le Tyrol du Sud et a admis qu’il n’aurait pas su quoi faire de sa vie en dehors du football d’une manière assez étonnante.

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«Je n’avais pas de plan B. Je ne saurais toujours pas quoi faire. Je ne suis pas quelqu’un de très intelligent. Je dois être honnête. Pour moi, il n’y avait qu’un seul plan. Mes parents me disaient de terminer mes études. Je refusais. Je me levais chaque matin avec une seule envie : jouer au football», a-t-il déclaré dans des propos recueillis par Sky Germany.