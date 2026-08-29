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Serie A

Galatasaray se positionne sur Youssouf Fofana

Par Sasha Nahon
1 min.
Youssouf Fofana avec l'AC Milan @Maxppp

Galatasaray s’est positionné sur Youssouf Fofana dans les derniers jours du mercato. Selon Fabrizio Romano, le club turc a profité de ses discussions avec l’AC Milan autour de Rafa Leão pour prendre des renseignements sur la situation du milieu français. Fofana pourrait être disponible sous la forme d’un prêt et serait favorable à un départ vers Galatasaray pour poursuivre sa carrière. Arrivé à Milan en 2024 en provenance de Monaco, l’international français (25 sélections) ne ferait plus partie des plans de Ruben Amorim et pourrait ainsi quitter les Rossoneri après deux saisons.

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Galatasaray rejoint une liste déjà importante de prétendants. Nottingham Forest, Crystal Palace et Villarreal se sont intéressés au Français, tandis que la Juventus a également étudié son profil et la possibilité d’un échange avec l’AC Milan. Les Rossoneri réclamaient jusqu’ici entre 18 et 20 millions d’euros pour un transfert définitif, après avoir déboursé environ 26 millions pour le recruter. Mais l’ouverture à un prêt pourrait désormais faciliter les discussions avec Galatasaray.

Pub. le - MAJ le
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