PSG : Vitinha sacré meilleur milieu de terrain aux Globe Soccer Awards

Le milieu portugais du PSG, Vitinha, a été récompensé ce dimanche lors des Globe Soccer Awards, en étant élu meilleur milieu de terrain. Après une saison 2024-2025 remarquable, le joueur a une nouvelle fois confirmé son importance au cœur du jeu parisien. Sa capacité à créer, organiser et dynamiser le milieu de terrain a fait de lui un pilier incontournable de l’équipe de Luis Enrique.

Cette distinction s’ajoute à la longue liste de succès du PSG sur la scène nationale et internationale la saison dernière. Entre les titres domestiques, la Coupe Intercontinentale et le sacre historique en Ligue des Champions, le club de la capitale continue de briller, tout en voyant ses talents individuels récolter des honneurs lors des cérémonies prestigieuses. Vitinha rejoint ainsi Désiré Doué, tout juste élu meilleur jeune joueur aux Globe Soccer Awards ce dimanche.