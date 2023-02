PSG : Christophe Galtier évoque les tensions dans son vestiaire

Ce week-end, le PSG s’est incliné face à Monaco (3-1). Ce qui n’a pas été la meilleure façon de préparer le match de Ligue des Champions face au Bayern Munich. D’autant que les Parisiens ont eu quelques tensions avec leurs supporters. Il y a également eu quelques problèmes dans le vestiaire, notamment entre Neymar et Luis Campos. Par la suite, on a appris que certains joueurs parisiens estimaient que les entraînements manquaient d’intensité et regrettaient l’absence de séances vidéo.

En conférence de presse, Christophe Galtier a été questionné sur la frustration de ses troupes. «Il faut du calme, de la sérénité. Quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. Je dirige de cette manière depuis des années. Il faut les écouter mais il faut aussi qu’ils m’écoutent. Il y a de la frustration qui engrange de la colère. On a échangé, ce sont des joueurs différents et je les ai écoutés, j’espère qu’ils m’ont écouté aussi.» Il aura une première réponse demain soir.

