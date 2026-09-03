Le FC Barcelone a déjà de gros doutes avec Rodri

Le FC Barcelone a frappé un des gros coups de l’été. Alors que Rodri semblait promis au Real Madrid - toute la presse espagnole en était convaincue - le club catalan a réussi à hijack le deal et mettre le grappin sur le meilleur joueur du dernier Mondial. Un gros coup sportif, et aussi symbolique donc, puisque les Blaugranas ont clairement "volé" le joueur à leur ennemi juré.

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De son côté, le joueur aurait misé sur le Barça en raison du style de jeu de l’équipe, qu’il considère plus compatible avec ses caractéristiques. Il avait aussi envie d’évoluer avec bon nombre de joueurs qui sont ses coéquipiers en sélection et avec qui il s’entend plutôt bien. Pour l’instant, l’ancien de Manchester City et de l’Atlético de Madrid a dû se contenter de deux apparitions en Liga, disputant une vingtaine de minutes face à l’Athletic puis face au Rayo Vallecano. Mais tout indique qu’il sera évidemment titulaire assez rapidement.

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Un état physique inquiétant ?

Seulement, voilà qu’El Chiringuito de Jugones dévoile des informations un peu inquiétantes. Effectivement, au Barça, on ne considère pas forcément que Rodri sera un titulaire indiscutable. Hansi Flick et son staff technique estiment qu’il ne peut pas jouer une soixantaine de matchs par saison en étant titulaire, et qu’il va donc partager le poste de titulaire avec Marc Bernal, avec les deux milieux de terrain qui vont faire du 50/50.

Il faut dire que le joueur a connu une petite opération au dos pendant l’été, qui a logiquement un peu handicapé sa préparation estivale. Mais les doutes concernant son état physique dataient déjà d’avant le Mondial et étaient évoqués dans les débats sur la sélection espagnole. On peut donc imaginer que le taulier de la Roja sera surtout utilisé dans les gros matchs par Hansi Flick, et que Marc Bernal, considéré comme son successeur à la fois au Barça et en sélection, pourra avoir du temps de jeu dans les matchs de Liga moins importants, comme c’est déjà le cas en ce début de saison.