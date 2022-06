Barça : Ronald Koeman dézingue encore Joan Laporta

Interviewé par Esport 3, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a évoqué ses relations compliquées avec le président catalan, Joan Laporta. Le technicien hollandais a notamment critiqué la gestion du dirigeant du Barça qui avait déclaré publiquement qu’il avait des doutes sur l’ancien sélectionneur des Pays-Bas.

La suite après cette publicité

« C’était une période difficile pour le club, sans président, avec les doutes de Laporta sur l'entraîneur... vous voulez être entraîneur et vous savez que si vous ne gagnez pas, vous avez problèmes. En tant que président, vous pouvez toujours avoir des doutes. Mais si vous les dites au public, tout le monde doute. C'était une grosse erreur de sa part. Le vestiaire n'a jamais été un problème. Jamais. En général, le vestiaire n'était pas contre l'entraîneur. On a bien travaillé. Le problème, c'était quand le président est venu. Un président ou un directeur technique peut douter de l'entraîneur. Le problème, c'est que c'est sorti dans la presse, et vous ne pouvez pas laisser de doutes, en tant que président, sur l'entraîneur », a déclaré Koeman au sujet du président barcelonais.