Serie B : les ambitions débordantes du duo Berlusconi-Galliani à Monza

Depuis 2018, Monza n'est plus uniquement connu que pour son célèbre circuit automobile. Un certain Silvio Berlusconi s'est installé à la tête du club avec à ses côtés son fidèle bras droit, Adriano Galliani, natif de la ville et amoureux du club. L'ambition est alors énorme pour ce club remonté un an avant en 3e division italienne : atteindre le plus rapidement possible la Serie B. À l'arrivée des deux historiques du Grand Milan, la tâche ne s'annonce pas si ardue car les bases sont déjà en place. 4e de l'exercice précédent, cette «équipe jeune et composée uniquement de joueurs italiens», telle étant la volonté de l'ancien chef de l'État, termine cette saison 2018/2019 à la 5e place. L'accession n'est pas simple car seuls les premiers des trois poules montent automatiquement. Finalement, cette année est la bonne. En mars, quand les compétitions s'arrêtent à cause de la crise sanitaire, Monza est large leader de Serie C avec 16 points d'avance sur son dauphin. La montée est dans la poche.

DISTANTI...MA IN B!

DOPO 19 ANNI LA B E’ IN BRIANZA 🔴⚪️🎉🎉🎉 pic.twitter.com/UBBLTyD8PH — AC Monza (@ACMonza) June 8, 2020

Il aura fallu attendre ce lundi et la décision de la Fédération italienne pour officialiser ce retour en Serie B, une première depuis 19 ans pour les Biancorossi. Évidemment, cette montée est gâchée par les circonstances, les joueurs ne pouvant célébrer cet événement avec leurs supporters. Elle est néanmoins méritée avec la meilleure attaque, la meilleure défense et un championnat invaincu à l'extérieur. «Je n'ai jamais eu aucun doute. Monza a commencé en tête et il y est toujours resté, augmentant progressivement son avantage jusqu'à 16 points d'avance à la vingt-septième journée, où nous avons tous dû nous arrêter», abonde Berlusconi dans un entretien à Il Cittadino à paraître dans la semaine mais déjà récupéré par Sky Sport Italia. Qu'on ne s'y trompe pas, la Serie B n'est qu'une étape pour Il Cavaliere. Le véritable objectif, c'est l'élite du football italien, lui qui rêve comme Galliani d'un derby face à l'AC Milan. Et pour cela, il est prêt à en donner les moyens.

Un budget de 15 M€ pour la Serie B doublé en cas de Serie A

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport avance un budget de 15 M€ pour la prochaine saison. C'est grosso modo ce dont disposait le Benevento de Pippo Inzaghi qui a survolé le championnat. L'entraîneur Christian Brocchi, dont le contrat a été automatiquement prolongé d'une saison, aura à sa disposition des moyens plus qu'intéressants. Il s'est même vu promettre le recrutement de plusieurs noms. Le directeur sportif Filippo Antonelli est en passe de réaliser un premier gros coup avec la venue d'Andrea Barberis (26 ans), libre de tout contrat en provenance de Crotone. Ce milieu possède une grosse expérience en Serie B et même en Serie A. Autre joueur en fin de contrat, Massimo Coda (31 ans) reste sur 3 saisons sur les 5 dernières à plus de 15 buts en 2e division, mais c'est surtout Alfredo Donnarumma (29 ans), l'avant centre de Brescia, qui est rêvé. En défense, Luca Antonelli (33 ans), l'ancien de l'AC Milan et aujourd’hui à Empoli, est cité.

«Monza mettra en place une équipe pour viser le sommet de la Serie B. La promotion dépend de nombreux facteurs, on le sait, et certains sont impossibles à prévoir. Ceux qui sont prévisibles, nous les avons en revanche bien en tête et nous ferons de notre mieux pour qu’ils tournent à notre avantage», annonce un Berlusconi qui compte également s'orienter vers le centre de formation pour le rendre plus performant à l'avenir. Malgré ses 82 ans, il semble encore déterminé et motivé à mener la Brianza vers le haut du panier, en témoigne sa présence quasi quotidienne dans les couloirs du club. «Avec les joueurs et l'entraîneur, je fais ce que j'ai toujours fait au Milan. Je leur parle, je les encourage, je les motive... Je leur fais des remarques si quelque chose ne va pas dans leur comportement. Bref, j'ai gardé mes bonnes habitudes de toujours.» L'ambition est réelle pour Monza. La Gazzetta évoque déjà un budget de 30 M€ en cas de montée en Serie A, chose qui n'est encore jamais arrivée dans l'histoire du club lombard.