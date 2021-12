Ligue des Champions : le Bayern Munich égale un de ses records

Le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée du FC Barcelone mercredi soir (3-0), lors de la 6e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Les Bavarois ont surclassé les Blaugranas et affichent un bilan parfait, avec six victoires en six rencontres.

La suite après cette publicité

Les hommes de Julian Nagelsmann ont également marqué 22 buts pour seulement 3 encaissés. Une différence de but de +19 donc, aucune équipe n’a fait aussi bien dans l’histoire des phases de poule de la compétition, à part les Bavarois eux-mêmes lors de la saison 2019-2020.

18 & 19 - With 18 points and a +19 goal difference, FC Bayern have equalled the best ever record in a group stage by a team in Champions League history, with Bayern themselves also winning maximum points with a +19 GD in 2019-20. #FCBFCB #UCL pic.twitter.com/Wvbj3NNxnn