Mercato Liverpool : Fabinho a accepté l’offre d’Al-Ittihad !

L’Arabie saoudite n’est pas prête de cesser sa razzia sur le continent européen pour renforcer son championnat national, la Saudi Pro League. En témoignent les nombreuses arrivées en provenance de clubs européens, comme Karim Benzema, Marcelo Brozovic, ou encore récemment Sergej Milinkovic-Savic. Et ce ne sont pas seulement les acteurs du rectangle vert qui sont concernés, puisque le Royaume s’intéresse également aux entraîneurs, avec notamment la signature de l’entraîneur anglais Steven Gerrard à Al-Ettifaq.

L’ancienne gloire des Reds n’est pas le seul acteur du ballon rond lié à Liverpool à attirer l’attention du Royaume : Sky Sports informe que le milieu de terrain brésilien Fabinho a figuré à son tour sur les tablettes d’Al-Ittihad. La formation basée à Jeddah, vainqueure de la SPL lors de la saison qui vient de s’écouler devant l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, à déjà dégainé une première offre au-dessus des 40 millions de livres sterling (soit un peu plus de 45 millions d’euros) pour le joueur de 29 ans. Et ça ne devrait pas s’arrêter là…

En effet, selon nos informations, l’international auriverde (29 sélections) a accepté l’offre du champion d’Arabie saoudite en titre, mais attend toujours une entente entre ce dernier et le Liverpool FC afin de boucler son transfert, les négociations étant avancées entre les deux parties. Si accord il y a, l’ancien de l’AS Monaco signera un contrat de trois ans avec le club de l’ouest du pays. Il ne sera pas vraiment dépaysé puisque d’autres joueurs du Vieux Continent ont déjà rejoint Al-Ittihad, comme Karim Benzema (ex-Real Madrid), N’Golo Kanté (ex-Chelsea) et Jota (ex-Celtic).

Le milieu de terrain brésilien va donc terminer son aventure européenne par une sixième place avec le club de la Mersey en Premier League, ratant ainsi une qualification en Ligue des champions. Au total, Fabinho aura disputé pas moins de 219 rencontres toutes compétitions confondues, pour 11 buts et 10 passes décisives. Il aura étoffé sa salle de trophées personnelles en traversant la Manche, remportant la Premier League en 2020 et une Ligue des champions en 2019, en plus d’une FA Cup, une Coupe de la Ligue, un Community Shield et une Supercoupe d’Europe.