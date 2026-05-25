CdM 2026, Espagne : Luis de la Fuente en dit plus sur la blessure de Lamine Yamal

Ce lundi, Luis de la Fuente a dévoilé sa liste des 26 joueurs espagnols sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde 2026. Parmi les présents, Lamine Yamal est évidemment de la partie. Laissé au frigo par le Barça en cette fin de saison suite à une alerte à la cuisse gauche, l’attaquant de 18 ans disputera bien la première Coupe du Monde de sa carrière, mais était encore incertain pour débuter les premiers matches de poules. Mais d’après De la Fuente, il devrait au moins être là pour le deuxième match, contre l’Arabie saoudite (21 juin), mais pourrait être préservé pour le Cap-Vert (15 juin).

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«Nous ne précipitons rien, nous nous coordonnons avec les clubs. Selon nos informations, tout le monde sera prêt pour le premier ou le deuxième match. Nous ne prendrons aucun risque sauf en cas d’absolue nécessité, mais si cela s’avère nécessaire, les joueurs, dans le respect des protocoles sanitaires les plus stricts, sont prêts à prendre ce risque lors d’une Coupe du Monde», a indiqué le sélectionneur de la Roja.