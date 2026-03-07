Arsenal : Declan Rice se paie les détracteurs

Après la courte victoire 2-1 d’Arsenal face à Mansfield Town en huitièmes de finale de la FA Cup ce samedi, Declan Rice a tenu à répondre aux critiques visant le jeu des Gunners ces dernières semaines. Le milieu de terrain anglais a reconnu être lassé des débats autour du style de jeu du club londonien étaient, mais estime que cela fait partie du quotidien du club londonien.

La suite après cette publicité

«Depuis que je suis à Arsenal, il y a du bruit chaque semaine. C’est le revers de la médaille quand on joue pour Arsenal. Les gens aimeront ou n’aimeront pas certains aspects de notre jeu, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Au final, l’important, c’est de gagner», a-t-il expliqué, préférant retenir la qualification plutôt que les débats autour de la manière.