Lierse : ça se bouscule pour Bryan Adinany

C’est la révélation de la D2 belge. Bryan Adinany, formé au Stade Rennais, attire les convoitises grâce à un profil physique hors normes. Plusieurs clubs français et européens sont passés à l’attaque. Il est grand (1m90), doté d’une très bonne détente mais il va surtout très vite puisqu’il est aujourd’hui le joueur le plus rapide de sa division. C’est ce cocktail détonnant qui fait de Bryan Adinany l’une des attractions de ce mercato hivernal. Actuellement au Lierse SK, l’attaquant de 25 ans réalise une saison pleine en Challenger Pro League avec 5 buts et 5 passes décisives au compteur.

Selon nos informations, l’ancien joueur du Puy a reçu plusieurs offres concrètes ces dernières heures. Des clubs hollandais et italiens sont déjà passés à l’action pour tenter de le signer. En France, plusieurs écuries ont également entamé des discussions, séduites par ce profil explosif. Un retour dans l’Hexagone est une option très sérieuse pour le joueur, qui privilégiera un projet sportif ambitieux avec des garanties de temps de jeu immédiates.