PSG - Bayern Munich : les compositions probables

La suite après cette publicité

À l’automne dernier, quand le Paris Saint-Germain démarrait péniblement sa saison 2020/2021, il était très difficile d’imaginer les hommes de Thomas Tuchel atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Entre un effectif réduit en qualité et l’enchaînement blessures-Covid-19, les Rouge-et-Bleu ne semblaient pas partis pour revivre les émotions du Final 8 à Lisbonne. Sept mois plus tard, ils nous ont fait mentir. Mauricio Pochettino a remplacé Tuchel sur le banc francilien et les partenaires de Kylian Mbappé sont bien placés pour décrocher leur ticket pour les demi-finales.

Vainqueurs du Bayern Munich à l’aller à a surprise générale (3-2), les joueurs de la capitale savent qu’ils devront à nouveau faire face aux déferlantes bavaroises, mais ils disposent tout de même d’un avantage inespéré d’un but. Et pour espérer réaliser l’exploit de sortir le géant allemand après avoir éliminé le FC Barcelone, Mauricio Pochettino peut compter sur quelques retours, mais va quand même devoir composer sans plusieurs absents tels que son capitaine Marquinhos, Mauro Icardi et Layvin Kurzwa.

Sur le papier, le onze choisi par l’Argentin devrait donc ressembler à un 4-2-3-1 avec San Keylor Navas dans les buts et, devant, lui, une défense à nouveau remodelée et composée de Colin Dagba, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Dans l’entrejeu, Leandro Paredes est de retour après sa suspension. Mais l’Argentin ne fera pas équipe avec Marco Verratti, remplaçant. Il devrait être aligné aux côtés d’Idrissa Gueye. Devant, ça devrait être presque du classique.

Le Bayern enverra du lourd

Angel Di Maria animerait le flanc droit, Julian Draxler le gauche. Neymar en position de numéro 10 pour alimenter la fusée Kylian Mbappé. Côté bavarois, Hans-Dieter Flick doit lui aussi composer avec des absents (Niklas Süle, Robert Lewandowski, Serge Gnabry). Ce qui en l’empêchera pas de pouvoir sortir un onze de très grande qualité avec Manuel Neuer au but, et le quatuor Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Lucas Hernandez et Alphonso Davies devant lui.

Au milieu, Leon Goretzka est dans le groupe, mais il ne sera pas titulaire. La paire Joshua Kimmich-David Alaba est annoncée. Devant, Leroy Sané, Thomas Müller et Kingsley Coman tenteront de mettre Eric Maxim Choupo-Moting en position de marquer. Bref, que du lourd ce soir sur la pelouse du Parc des Princes pour ce qui s’annonce comme une fête du football entre un outsider bien placé et un tenant du titre touché dans son orgueil et désireux de mettre les points sur les i.

PSG - Bayern : la cote de votre 1er pari est doublée. La victoire du PSG peut vous rapporter 295€, celle du Bayern 222€. Créez votre compte Winamax aujourd'hui pour profiter de cette offre valable uniquement pour cette journée de Ligue de Champions.